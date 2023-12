Expuso que no todos los gobiernos en la ciudad han sido de izquierda. Que no se nos olvide: aquí vivimos un periodo en el que gobernó (Miguel Ángel) Mancera. ¿Y cómo nos fue? , preguntó. Maaal , respondieron casi en coro.

La ex jefa de Gobierno estuvo acompañada de Clara Brugada, precandidata de Morena y sus aliados a la jefatura de Gobierno de la capital. Frente a ella, preguntó a los morenistas si quieren que haya más centros Utopía en la ciudad y senderos seguros o que regresemos a la oscuridad del pasado . Y remató: ¿Qué quieren, que gobierne Clara Brugada o el cártel inmobiliario?

¿Qué había (en el gobierno anterior)? Pura corruptela, ¿sí o no? , continuó la ex jefa de Gobierno. En seguida apuntó: “Querían privatizar avenida Chapultepec, y decían: ‘es que no hay dinero para poder renovar avenida Chapultepec’. Pues, ¿saben qué? Avenida Chapultepec está renovada con presupuesto público. Como dice el Presidente: tengan para que aprendan”.

También les encomendó como tarea que cada uno de los que acudieron al acto que encabezó ayer por la tarde forme un comité de defensa de la transformación de al menos 10 integrantes, para “reunirse cada semana. Y tienen que salir a hacer propaganda, tienen que salir convencer a los vecinos, tienen que tocar las casas para decir: ‘a ver, ¿qué quieres, que siga la transformación o regresar a lo que había antes? ¿Que haya más Utopías en la ciudad o que regresemos a las privatizaciones del espacio público?”

Adelantó que volverá a esta demarcación en la fase de campaña, que comienza en marzo.