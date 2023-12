Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de diciembre de 2023, p. 4

Las privatizaciones en tiempos neoliberales se realizaron como pago de favores a los grandes empresarios por su apoyo en campañas electorales, malbaratando los bienes nacionales en beneficio de personajes como Gastón Azcárraga, quien se hizo de Mexicana de Aviación en los tiempos de gobiernos panistas, denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, al justificar la relevancia de la reanudación de operaciones de esa aerolínea.

Hizo una larga descripción de los excesos neoliberales en la entrega de bienes públicos, para recalar en una crítica a los tiempos que enfrenta el pueblo argentino, destacando que en México se mantienen las libertades: aquí no es como en Argentina que vas a movilizarte, quieres protestar y tienes que pagar, no, aquí no, aquí es gratis .

Al mencionar en la conferencia matutina el proyecto de privatizaciones del jefe de Estado de la nación sudamericana, Javier Milei, el mandatario mexicano delineó que durante el periodo neoliberal en México se entregaron empresas del pueblo al capital privado.

El Estado, subrayó, tenía dos líneas aéreas, los Ferrocarriles Nacionales, todos los aeropuertos y los puertos, las empresas de telefonía, la mayoría de los bancos, las mineras, la producción del petróleo, la industria eléctrica, las plantas para producir el fertilizante, las gasolinas, el diésel y los petroquímicos.