César Arellano y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de diciembre de 2023, p. 4

Pasajeros del vuelo inaugural de Mexicana llegaron emocionados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que se ubica en el estado de México, para abordar el avión Boeing 737 que más tarde los trasladó al Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto.

Desde temprano comenzó la movilización de viajeros en pasillos y mostradores de la nueva línea aérea estatal, donde la marca y emblema de Mexicana con el águila real viendo hacia a la izquierda, resaltaron por la combinación del colores negro con iluminación azul. Dicho ícono y logotipo fueron retomados, ya que la compañía aérea los utilizó durante 22 años, de 1968 a 1990.

Varios pasajeros dijeron que compraron sus boletos en Internet. Coincidieron en que el personal los trató con amabilidad. La señora Celia Espinoza, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió otro compromiso con el pueblo de México. Está muy padre lo que hizo el Presidente de rescatar la aerolínea que tenía muchos años sin operar. Mi vuelo de regreso a Cancún me salía en más de 5 mil pesos. En Mexicana me costó menos de 400 pesos. Cuando vi esto imagínate cómo me sentí, estoy súper emocionada .