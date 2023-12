En una decisión por 4-3 la semana pasada, el máximo tribunal de Colorado anuló un fallo de un juez de distrito que consideró que Trump incitó a una insurrección por su papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, pero que no podía ser excluido de la votación porque no estaba claro que la cláusula de insurrección de la Constitución federal cubriera la presidencia.

El máximo tribunal del estado no estuvo de acuerdo y se puso del lado de seis votantes republicanos y no afiliados de Colorado que alegaron que no tenía sentido imaginar que los autores de la enmienda, temerosos de que los antiguos confederados volvieran al poder, les impidieran ocupar cargos de bajo nivel pero no el más alto del país.

El tribunal aplazó los efectos de su decisión hasta el 4 de enero, o hasta que la Suprema Corte federal se pronuncie sobre el caso. Los funcionarios de Colorado afirman que la cuestión debe resolverse antes del 5 de enero próximo, fecha límite para que el estado imprima las papeletas de las primarias presidenciales.