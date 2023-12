Según adelantó Gene Simmons, bajista y cantante de Kiss, se invierte alrededor de 200 millones de dólares en el espectáculo, en el que los avatares no serán réplicas digitales precisas, sino presentarán a los integrantes del grupo como superhéroes de fantasía, con altura de dos metros y medio, que arrojan fuego y disparan electricidad con los dedos mientras flotan sobre la audiencia.

De acuerdo con el canal Todo Noticias, estos avatares no se limitarán a los escenarios físicos, también estarán disponibles para espectáculos en vivo en todo el mundo, y la tecnología, desarrollada originalmente para el espectáculo Voyage de ABBA en Londres, les permitirá a los chicos permanecer en la escena.

La agrupación ofreció su último concierto a inicios de este mes en el Madison Square Garden de Nueva York, en el contexto de la gira de despedida End Of The Road World Tour, después de cinco décadas en actividad.

El final de este camino es el comienzo de otro, señaló el cantante y compositor Paul Stanley, luego de interpretar Rock and Roll All Nite.

Los músicos, famosos por sus peculiares rostros dibujados en blanco y negro, abandonaron el escenario antes de que se mostraran en pantalla los avatares virtuales de Demon, Starchild, Catman y Spaceman, mientras sonaban los acordes de God Gave Rock And Roll To You.

Stanley y Simmons, unidos al guitarrista Tommy Thayer y el baterista Eric Singer, participaron en sesiones de captura de movimiento para crear dichos avatares y de esta forma otorgarle realismo a la ingeniosa propuesta.