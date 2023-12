Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de diciembre de 2023, p. 7

Los Ángeles. Con tantos programas en televisión y servicios de streaming disponibles, es imposible no perderse una joya o dos. Las principales ofertas televisivas de este año seleccionadas por The Associated Press incluyen una combinación de dramas y comedias atractivas.

Algunas series son nuevas, otras ya finalizaron y algunas tienen nuevos episodios en el horizonte. No hay mejor momento que diciembre con el fin de agregar un título a la creciente lista de pendientes y ver o prepararse para un maratón durante este periodo entre Navidad y Año Nuevo, cuando nadie sabe qué día es.

A continuación, algunos programas de 2023 que no se debe perder. La disponibilidad en servicios de streaming incluidos aplica para Norteamérica.

The Bear (El oso), Star +

Comencemos con un anuncio de servicio público para ver The Bear si aún no lo ha hecho. El programa de FX sobre un galardonado chef de alta cocina llamado Carmy (interpretado por Jeremy Allen White), que regresa a su casa en Chicago para dirigir el restaurante en ruinas de su difunto hermano, debutó silenciosamente en Hulu en 2022 y fue un éxito de boca en boca y entre la crítica. La segunda temporada no experimentó una depresión de segundo año. De hecho, sobresalió. Cualquier episodio puede hacer reír, llorar, sentirse ansioso y emocionado por su genial reparto de estrellas invitadas.

El episodio seis, titulado Fishes, es una obra maestra.

The Golden Bachelor, ABC y Hulu

Después de 27 temporadas de The Bachelor, la franquicia logró atraer de nuevo a los espectadores con una versión del programa centrada en personas mayores llamada The Golden Bachelor. En lugar de ver para criticar, la gente sintonizó a fin de observar cómo un viudo de 70 años llamado Gerry Turner se disponía a buscar una nueva pareja. Sus cifras de streaming marcaron récord en Hulu. Turner contó a The Associated Press que creía que la gente podía sentir la autenticidad del elenco. Nunca cuestioné los motivos de nadie para estar en el programa. A los 70 años estás ahí sólo por la razón correcta .

Además, la boda de Turner se transmitirá en vivo por ABC el 4 de enero.

Beef (Bronca), Netflix

Para una comedia oscura sobre una fijación enfermiza, no busque más, está la serie limitada Beef.

Ali Wong y Steven Yeun interpretan a dos personas que casi sufren un accidente automovilístico en un estacionamiento y el incidente se convierte en furia al volante en esteroides. En lugar de calmarse y seguir adelante, los dos se obsesionan con arruinar al otro infiltrándose en su vida y causando estragos. En algún momento puede que empiece a preguntarse: ¿en realidad se gustan estos dos?