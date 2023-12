Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de diciembre de 2023

Londres. Pep Guardiola comparó lo hecho por el Manchester City con la hazaña que logró en el Barcelona. Conquistar el reciente Mundial de Clubes le hizo recordar el momento más brillante en su carrera como entrenador; los seis títulos que cosechó en 2009 con los catalanes: Liga, Champions, Copa del Rey, Supercopas de España y Europa, así como el Mundialito.

Sólo dos equipos en la historia han podido lograr el sextete en Europa, y Pep es parte de esta proeza.

El Bayern Múnich también lo logró en 2020.

Esto es un negocio en el que obtienes crédito cuando ganas , dijo Guardiola en rueda de prensa.

Si no triunfas, no eres nada, cero; y lo que has hecho, al pasado va , comentó. Por mucho que ganes, los demás quieren que fracases. Más que nunca. Me sentí como cuando ganamos el sextete en el Barcelona .

En este ciclo futbolístico sólo le faltó la Copa de la Liga para igualar su hazaña con el Barça.

Es normal que no quieran que ganemos. En estos 14 o 15 años lo que hemos obtenido, es algo increíble , continuó Guardiola, a escasos días de que termine un 2023 en el que su equipo ha conquistado los títulos de Premier, FA Cup, Liga de Campeones, Supercopa de Europa y el reciente Mundial de Clubes.

Pep es uno de los técnicos más ganadores en el viejo continente. Es el segundo con más títulos. Con 37 se encuentra un peldaño por debajo de Alex Ferguson (49).