Acompañada de su esposo y de su hijo, recordó que “antenoche le dieron 20 minutos a una joven haitiana para bañarse. La muchacha no se pudo bañar en el momento, pero recolectó agua en un perol y se bañó más tardecito. Cuando apenas se estaba enjabonado, llegó una señora y botó el agua a las plantas y le dijo que no tenía permiso de bañarse a esa hora.

Otro caso es el de Aydais, procedente Managua, Nicaragua, quien llegó hace dos meses, pero fue rechazada porque dos de sus tres hijos fueron contagiados de varicela; pese a ello, tampoco le ofecieron atención médica en la Casa del Migrante.

Mientras cocina un huevo estrellado y fríe plátanos machos en una cacerola sobre un anafre, dijo que desde hace más de un mes les cortaron la luz en la plaza, por lo que en el campamento, donde hay alrededor de 100 casas de campaña, pasan las noches en total oscuridad.

Vecinos se solidarizan

En tanto, Moisés de Rosas, residente de la calle Liverpool, confirmó que en la plaza no hay luz desde hace tiempo; a lo mejor hasta es maldad , sospechó, al señalar que no me gusta que los vean mal, están necesitados, al final no están aquí por gusto. Hay que ser humanitarios .

Óscar Colín, quien trabaja en unos laboratorios cercanos al campamento, comentó que cuando no hay nadie la plaza luce alumbrada. A mí no me molestan, al contrario, debemos aprender a vivir con los migrantes .

Ayer por la tarde, una brigada de la Cruz Roja Mexicana entregó en el campamento media tonelada de alimentos no perecederos como frijol, arroz, azúcar, sopa instantánea, atún, latas de verduras, toallas sanitarias, escobas y recogedores.

En cuanto a los horarios de la Casa del Migrante, el área de Comunicación Social de la alcaldía Cuauhtémoc indicó que hay un reglamento que cumplir y los horarios son con el objetivo de sanitizar las instalaciones.