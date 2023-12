E

l año estuvo marcado por el signo de la tragedia. Es el tenaz, el terco signo de nuestros tiempos. Condiciones brutales de la existencia humana que no cambian, son surtidores de conflictos y de dramas continuos. Los mayores son las guerras y la migración.

Con información de la ONU y otras fuentes, la Wikipedia registra 56 guerras y conflictos activos en el mundo: 56. El informe incluye conflictos interestatales, intraestatales y no estatales en los que hay uso de la fuerza entre dos o más grupos armados organizados. En el número uno, la guerra de Estados Unidos contra Rusia mediante soldados ucranios, en territorio de Ucrania. El número de bajas difiere según las fuentes consultadas, pero involucra a cientos de miles de seres humanos. Su origen más próximo es la guerra del Donbás de 2014-22. El número dos, es la masacre del gobierno sionista de Israel contra los palestinos de Gaza; el origen se halla en la invasión de 1948 a Palestina cuyo propósito fue crear por la fuerza de las armas el Estado de Israel. Un genocidio sostenido desde siempre por Washington. Los disfraces cayeron desde el 7 de octubre cuando Hamás asesinó a más de mil israelíes: en la farsa, Netanyahu es el malo con las bayonetas y Biden el que le pide que no sea demasiado tosco. Es la guerra con el mayor potencial de conflicto internacional; la historia de esta pesadilla parece estar en sus prolegómenos. Israel y EU han abierto una herida que durará por un tiempo inmemorial. No hay dibujo posible de un futuro previsible mínimamente armónico, después del daño que estos países ya provocaron.

Las 56 guerras tienen un número acumulado de muertes indecible. El sufrimiento humano actual, presente en el cada día, es necesariamente indescriptible, y permanece ajeno a la inmensa mayor parte de los humanos del planeta. En gran medida debido a esta realidad, varios de los estados nacionales involucrados lejos de estar abocados a detener esos conflictos, son los que los provocan. En el número siete, con un estimado de 350 mil muertos a fines de 2021, el informe incluye a México, con un conflicto que describe como guerra contra el narcotráfico , originado en 2006.