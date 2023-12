Avisaron que divulgarán los audios que se generan en la cabina de videoarbitraje, pero lo harán al término de cada jornada, o sea que tendrán tiempo para editar y cortar lo impublicable... ¿Por qué si tanto tienen en la mira a Estados Unidos no imitan a la NFL, donde al instante se explican por altavoz las decisiones arbitrales?… La opacidad reina, tampoco dijeron nada de la venta del Club Querétaro presuntamente a la familia Achar Levy, el equipo seguirá en manos de Grupo Caliente, que de nuevo lo despluma para apuntalar a Xolos.

as juntas de dueños de los equipos de la Liga Mx están resultando divertidas y cómicas. Reuniones donde se saludan, apapachan y salen muy orondos, con presuntos acuerdos que sorprenden porque bordan el descaro. La del martes arrojó algo pomposamente denominado Alianza por la afición , en la que irónicamente el gran ignorado es el público que sigue esperando calidad. Y para que no digan que olvidan a las fuerzas básicas, decidieron delegar su principal tarea, la de detectar y formar talento, a las ligas amateurs .

América festeja su título 14, un cetro que deriva de una larga historia. Hace algunos años Alejandro Irarragorri era uno más, un recién llegado al bajo mundo del futbol. Demasiado ambicioso, hizo intensa labor con Carlos Fernández González, de Grupo Modelo, para quedarse con el equipo Santos, pero, sin duda, su movida maestra fue impedir que Jesús Martínez (Grupo Pachuca) vendiera los derechos de transmisión del Tri al mejor postor y trabajó para respaldar a Televisa, a pesar de que pagaba menos. Emilio Azcárraga Jean quedó tan agradecido que avaló su propuesta de quitar el descenso.

Sobra recordar las ayudas arbitrales y puntos en la mesa que culminaron con el título del Atlas. Pero los favores se devuelven: en el Apertura 2023, Irarragorri se hizo a un lado con sus equipos inmersos en la mediocridad (¡ya sin riesgo de descenso!), reforzó el ataque amarillo y le cedió el partido de local del Atlas, así los de Coapa ganaron confianza... desde la mitad del torneo volaban hacia el cetro... Tigres tomó nota e intensificó negocios con Grupo Orlegi, Juan Brunetta, que es su gran autoregalo navideño.

El duelo Martínez-Irarragorri tiene otro capítulo en la Segunda División de España, y también lo va ganando Orlegi, porque el Sporting de Gijón tiene más adeptos asturianos que el Real Oviedo de Grupo Pachuca; está en tercer lugar, aspirando seriamente al ascenso, mientras el plantel de Martínez es décimo y menos querido en la región. ¡Que se amuelen Santos y Atlas!, Irarragorri no va a escatimar para reforzar a su equipo favorito con lo mejor de los albiverdes y rojinegros, empezando con el goleador Harold Preciado.

Está claro que América no necesitó incurrir en multipropiedad para tener un sólido socio que lo abastece y le planifica mejor incluso que Santiago Baños. Además, los árbitros se echaron de cabeza con un comunicado donde les piden moderar su inclinación por las Águilas, pues varios celebraron el cetro en sus plataformas... Los demás clubes pueden seguir laxos en los brazos de Morfeo, al cabo no hay descenso... ¿Y quién asesora a Cruz Azul que anda desquiciado en compras de pánico?… Las Chivas de Fernando Gago no prometen nada.