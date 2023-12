¿Y si fuera tu hijo? , 80 días, cada minuto es el infierno , se podía leer en las pancartas enarboladas por las familias en el Parlamento, que llevó a cabo una sesión especial dedicada a los rehenes.

Al asegurar que no escatimará en esfuerzos para lograr su liberación, Netanyahu admitió que esto sólo sería posible si se mantenía la presión militar .

El dirigente israelí explicó que habló con los mandos militares en el terreno y le dijeron que necesitaban más tiempo .