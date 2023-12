Don Ismael Contreras explicó que desde que empezaron las aguas este año no se han ocupado de la elaboración porque sólo se trabaja en tiempo de Cuaresma, para que no salga con mal sabor; debe tener su tiempo .

Recordó que en ese tiempo el mezcal no se vendía. “No había clientes, vendían los que eran dueños de las fábricas, pues tenían sus compradores. En 2005 empecé a venderlo, porque antes se trabajaba para consumo, no para venta; después me hicieron promoción en (la radioemisora) Capital Máxima, con Rogaciano Luna; con Ciro Delgado Román, en el programa Jaripeo Ranchero; y últimamente en Radio Universidad, con Víctor Wences; así fue como surgieron los clientes”.

Explicó que cada año producen unos 2 mil litros de mezcal. “Destilamos ocho veces al año; bajamos el maguey, unos suben y otros destilan, y como la planta está escasa, la vamos cortando. Tengo unas cinco hectáreas sembradas de la especie cupreata. De ahí sale para pagar todo, a los que destilan, la renta y para los peones.

Antes yo iba a vender el mezcal en las ferias o a Chilpancingo. Ahora tengo mis clientes; cuando estamos destilando es cuando me llaman por teléfono, por ejemplo, piden que les aparte 50 litros. A veces vienen a comprar el mezcal desde Morelos o el estado de México, pero no es suficiente. De todos modos el problema sigue siendo la comercialización , dijo.

El mezcalero, que también se dedica a la agricultura, comentó que en marzo vamos a trabajar el mezcal para destilar en abril, mayo y junio. Ahora con este frío, las espigas no rinden .

Lamentó que el precio que se paga por el mezcal sea muy bajo. “Es muy barato. Aquí nos afecta que traen la bebida adulterada desde el municipio de Zitlala; eso nos perjudica porque vienen a darlo muy barato, a 60 pesos el litro. Aquí en Atliaca lo vendemos en 200 pesos y todavía es muy barato.

“Apenas vino un cliente de Tamaulipas que conocí en Puebla y me preguntó en cuánto estaba dando el litro. Le dije que a 200 pesos: ‘Hermano, lo estás dando bien barato’, dijo y me lo pagó a 250 pesos, según para que me convenga. Me dijo que era de Oaxaca y que sabía cómo se sufre”, expresó.

Respecto a la situación de inseguridad, mencionó que por el momento no les ha afectado.