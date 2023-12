Oriunda de Veracruz, Alexa Rivera manifestó que su familia cada año viaja a Acapulco. Antes de ingresar a la playa Icacos, la joven comentó: “Aquí tenemos familia, siempre en diciembre venimos, pero no habíamos venido después del huracán (Otis), el pasado 24 de octubre”.

Parece que sí, hay muchos turistas , se hizo el apunte a don Romualdo Valle, conocido como Romy en playa Icacos, quien advirtió que no en todas las playas, pero sí hay gente; aquí tenemos muchos del estado de México y del interior de Guerrero .

Viene la lluvia a veces, pero normal, ahorita sí nos dañó, sufre uno , dijo jadeante en relación con los graves daños que dejó el huracán Otis, categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la máxima.

Toma un poco de aire y agrega: Vengo desde Icacos, para allá vivo; muy malos han sido estos dos meses; hoy es mi primer día que salgo y no he podido vender nada, la gente no quiere comprar .

En un recorrido que realizó La Jornada, un comentario recurrente entre turistas es el incremento de los precios.

Procedente de Ecatepec, estado de México, Armando López Soriana viajó junto con su familia. Después de un paseo en banana en la bahía de Acapulco contó que la pasó bien, pero hay que esperar turno, pues la oferta de paseos acuáticos disminuyó al resultar dañadas innumerables lanchas y equipamiento de playa por el impacto del meteoro.

Pues vemos que pasó mucho desastre, pero ahí va, apenas llevamos el segundo día, pero bien , expresó el padre de familia, quien mencionó que no hay mucha afluencia; dentro de lo que cabe, los precios están un poquito elevados; creo que se necesitan recuperar .

Laura y Oliver viajaron del estado de Puebla a Acapulco desde el pasado 22 de diciembre.

Después de comprar un paseo en el yate Bonanza, comentaron que el precio de la noche de hospedaje aumentó alrededor de 60 por ciento en un hotel de La Quebrada, pues de mil 500 pesos en ocasiones pasadas, ahora pagaron 2 mil 400 pesos. Venimos a ayudar en la economía , subrayaron.

De acuerdo con hoteleros, en Acapulco había hasta antes del huracán Otis, un total de 20 mil cuartos de hotel; hoy en día hay habilitados 5 mil, de los cuales casi en su totalidad estuvieron ocupados este fin de semana.

El director de promoción y difusión turística de la secretaría de turismo municipal, Gerardo Ochoa, destacó que la reapertura de hoteles, restaurantes, negocios y actividades de recreo avanza a marchas forzadas, gracias a la confianza de empresarios y turistas.