Martes 26 de diciembre de 2023, p. 9

La Habana., La Inteligencia Artificial ha sido inspiración, herramienta y preocupación del cine desde hace varias décadas, por lo cual no debe sorprender que a finales de 2023 aparezca sentada en el banquillo de los acusados.

Las advertencias y los debates en torno a los dilemas relacionados con el uso de los robots por los seres humanos, entre otros temas, plagaron la filmografía internacional, consolidando la categoría de la ciencia ficción más allá de la literatura.

En el camino surgieron cintas memorables: 2001: Odisea del Espacio (1968), Blade Runner (1982), Juegos de Guerra (1983), The Terminator (1984), The Matrix (1999), El Hombre Bicentenario (1999), Minority Report (2002), Her (2013) y Ex Machina (2014), entre otros.

Sin embargo, hoy los programas de inteligencia artificial se enfrentan al paredón de fusilamiento de un mundo de escritores y cineastas que miran asustados cómo sus bolsillos enflaquecen ante las competencias de las máquinas, cuando no son ellas sus enemigos, sino el mercado capitalista, que los convierte en mercancías.

Desde mayo y hasta el 8 de noviembre último, actores y guionistas de Hollywood protagonizaron una huelga de meses que paralizó la industria del entretenimiento, atrasó cientos de programas y películas, y costó miles de millones de dólares a la economía estadunidense.

Las razones de más peso fueron sus críticas al pago de lo que llaman residuales , en referencia a las regalías que tanto unos como otros reciben de los canales de televisión por la transmisión de las películas y series que existen gracias a ellos.

El otro motivo de peso fue la exigencia de una mayor regulación con respecto a los usos de la inteligencia artificial. El personal artístico y los escritores están viendo cómo cada vez más es utilizada para sustituirlos.

Muchos empresarios y científicos coinciden en que el potencial de este instrumento para transformar la sociedad exige que se produzca un consenso mundial que marque el paso.

El parto del ChatGPT, a finales de 2022, marcó el disparo de una carrera por su uso, en la que gigantes como Microsoft y Google incorporaron estas tecnologías a las principales herramientas, pese a las alertas de especialistas ante fallos evidentes y a considerarlas en una etapa inmadura de evolución.

Para el experto en inteligencia artificial Eliezer Yudkowsky, la inteligencia artificial acabará matándonos a todos , juicio tremendista según el criterio de otras empresas que ya las pusieron a su servicio y las ven como un avance del cual el ser humano es responsable.

Para los más pragmáticos, esta tecnología, encargada de hacer acciones que replican los caminos de la inteligencia humana, se han tomado muy buenas y malas decisiones, que con el paso del tiempo causan estragos o suponen grandes logros.

Todo lo que existe en la red se puede crear a través de una inteligencia artificial. Con su interpretación puede generar combinaciones explorando espacios a los que nadie ha llegado antes , declaró el experto español Carles Sierra a la publicación Culturplaza.

Director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y presidente de la Asociación Europea de Inteligencia Artificial, considera que estos sistemas los puede comprender la IA como parte del terreno a explorar.