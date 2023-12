Alberto Aceves

Martes 26 de diciembre de 2023, p. a12

En el Guadalajara, único club en la Liga que juega con elementos mexicanos, existe la creencia de que un entrenador como Fernando Gago no necesita más que tiempo para mostrar sus capacidades. Detrás de los dos títulos que consiguió al frente de Racing de Argentina, hay un método que puede mejorar los problemas que son imperceptibles en un plantel, entre ellos la llegada puntual a los entrenamientos, la alimentación, el balance del peso y los más de 30 minutos de videos para conocer al rival, explica el ex mánager del equipo de Avellaneda, Rubén Capria.

Gago, siempre serio y con poco contacto hacia los medios de comunicación, tiene un objetivo que se plantea a largo plazo en el Rebaño: construir un proyecto fuerte, como lo hizo Matías Almeyda de 2015 a 2018, y seguir la misma línea en la formación de jugadores jóvenes. Gago es un técnico superador, alguien que querrá saber todo del club: primera división, reserva, inferiores. Es un líder con una enorme experiencia internacional , destaca Capria, encargado de su presentación en octubre de 2021 tras una breve experiencia de Gago en Aldosivi.