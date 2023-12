Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 26 de diciembre de 2023, p. 23

Ante las bajas temperaturas, jóvenes y adultos mayores en situación de calle saturaron el albergue de Coruña, en la alcaldía Iztacalco, que rebasó su capacidad en casi 30 por ciento durante esta temporada invernal, al pasar de 550 a 700 usuarios al día.

Rodrigo Lugo, responsable de las 16 brigadas que todos los días recorren las calles de la Ciudad de México, detalló que normalmente llegan a este espacio entre cinco y siete personas a la semana, pero desde que empezó la ola gélida se triplicó este número. Hay algunos que los invitamos y aún se resisten porque no los dejamos consumir drogas ni alcohol, pero otros ven las camionetas y se nos acercan , aseguró.

Dijo que se trata de una labor social que no se detiene ningún día del año –se cuenta con tres brigadas las 24 horas–, pero se intensifica en la temporada invernal, porque además de los habituales recorridos acuden a los llamados del ERUM cuando se presume algún caso de hipotermia o hay gente lastimada. “Aquí trabajamos incluso en Navidad y fin de año.

A todos les ofrecemos un lugar para dormir y comer, pero tenemos puntos, como en Reforma, la Alameda, el Eje Central y Bucareli que no aceptan irse; entonces, les dejamos cobijas y sudaderas y les llevamos cenas calientes.

Nuevos y viejos huéspedes

Entre los nuevos huéspedes del albergue está Guillermo, quien pernoctaba donde lo agarraba la noche, pero desde hace 15 días optó por subirse al vehículo, con lo que no sólo tuvo acceso a un techo y alimentos, sino además a la posibilidad de contar con un apoyo económico.

“Ahora sí que me trajo el frío, pero ya hasta ayudo a repartir las cenas. Aquí me apoyaron para tener mi credencial de elector y entrar al programa de empleo temporal y seguir pa’arriba, porque me gusta ayudar a los demás; le hago de todo y no me meto en problemas”, expresó Guillermo.