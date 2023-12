U

na de las armas favoritas del poder es la descalificación de aquellos que se le resisten. Sabe que no basta con aplastarlos físicamente, porque a los ojos del mundo entonces se les convierte en víctimas, si no es que en héroes o mártires. Para evitar este resultado contraproducente, se busca mentir, distorsionar e incluso dar una explicación a fondo que mitigue la indignación que causan los excesos y maltratos que un país comete contra hombres, mujeres y niños inocentes. Así, Trump declaraba hace poco que los migrantes son un virus que envenena la sangre de Estados Unidos y, poco antes, el gobierno Israelí (el ministro de defensa Gallant y el premier Netanyahu) argumentaron que más que de un genocidio, en Gaza se trataba de una lucha del Bien contra bárbaros subhumanos . ¿Subhumanos?, una manera de responder es recordar a Louis Agassiz, un famoso paleontólogo suizo del siglo XIX que fue a Estados Unidos y que sufrió una profunda crisis. No podía conciliar su caritativa religiosidad con la visceral y poco misericordiosa repugnancia que sentía al ver a los de origen africano. “Fue en Filadelfia –cuenta él mismo– donde por primera vez entré en contacto prolongado con los negros sirvientes en el hotel.” Y le fue “imposible librarse del sentimiento de que ellos no son realmente de la misma sangre que nosotros…”. Se refugió entonces en la teoría de la poliginia, para sostener que Dios había creado varias razas diferentes de hombres que tienen caracteres físicos distintos y cuya existencia a los científicos “nos obliga a establecer un ordenamiento entre estas razas…” de acuerdo con las características peculiares a cada una , por ejemplo, el color de la piel. El concepto de razas superiores e inferiores fue entonces pacientemente documentado por este científico de Harvard, a quien hoy esa institución todavía honra al dar su apellido al museo de antropología (en Gould, The Mismeasure of Man: 78).