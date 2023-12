Y

a muchos lo han dicho muchas veces: las comparaciones son la manera en que conocemos el mundo. Llegamos a comprender algo nuevo y desconocido al relacionarlo con algo viejo y familiar y ante lo que sabemos actuar. Desde hace 11 semanas los civiles palestinos en Gaza no sólo han estado sufriendo ataques indiscriminados de la máquina militar israelí (bit.ly/4aoz99c) alimentada sin cesar por Estados Unidos –con saldo de más 20 mil muertos, en su mayoría niños y mujeres, decenas de miles de heridos y 2 millones de desplazados–, sino también la máquina cognitiva global que hace todo para deshumanizar e invisibilizarlos. Sobre sus cabezas no sólo caen bombas, también palabras –al ser comparados por Israel, por ejemplo, con los nazis (bit.ly/3SfQiLx)– y algo incluso más letal que ellas: sus prohibiciones a rebours (bit.ly/486JXHH). Igual ha sido durante las masacres anteriores (bit.ly/3RFLZrk).

Mientras Israel goza de privilegios derivados del sufrimiento del pueblo judío (véase: Norman Finkelstein, The Holocaust Industry, 2000), pudiendo hacer, decir y comparar literalmente todo a todo (que Palestina libre es el “nuevo Heil Hitler”, que el lema desde el río hasta el mar es genocidio (bit.ly/47bZx3e), etcétera), buena parte del mundo está atado por un manual de buena conducta , según el cual, hay comparaciones prohibidas . Prohibidas porque su aplicación en caso de los palestinos los humanizaría y al mundo lo dotaría de un lenguaje útil para comprender lo que está pasando y de una base firme para llevar a cabo acciones efectivas para detenerlo (el ¡Nunca Más! aplicado a todos).

Mientras Israel ha ido comunicando sus intenciones en Gaza –hacer inhabitable el enclave, causar el máximo número de muertes sea directa o indirectamente por hambre y enfermedades y expulsar a su población restante al desierto en Sinaí en Egipto, disfrazando todo de transfer humanitario (bit.ly/3vhnSr4)–, mezclándolas con mentiras para tapar su limpieza étnica y/o genocidio, comparable a su vez, si bien no con el propio Holocausto, pero sí con otros genocidios coloniales (bit.ly/3ShQ3jq), nosotros, seguimos condenados a ir desglosándolas una y otra vez.

Pero, ¿qué hacer si las prohibidas son precisamente las comparaciones adecuadas? Apropiárselas. Usarlas como herramientas de crítica y vías para salvar vidas, porque de lo contrario formarán parte –como eran originalmente– de la máquina de muerte y opresión.