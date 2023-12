En esta temporada invernal, el STConapra, indicó que se promueve el abordaje integral para evitar lesiones accidentales, mediante la identificación de los principales factores de riesgo, pues alertó que en las fiestas decembrinas se registran incendios en viviendas a causa de iluminación decorativa, en gran medida a causa de la sobrecarga de enchufes y contactos, por lo que llamó a no adquirir productos en el mercado informal.

Entre las principales recomendaciones se incluye: no ingerir alcohol en caso de conducir un vehículo automotor, no usar fuegos artificiales, mucho menos permitir que niñas y niños los manipulen o jueguen con fuego, restringir el acceso a menores a las cocinas, principalmente en días de fiesta; nunca rellenar envases de refrescos, jugo o agua con productos químicos, y no dejar encendidas estufas, calentadores o braseros durante la noche para mantener el calor en la vivienda.