▲ La Iglesia no puede celebrar una cosa y enseñar otra, señala cardenal alemán. La imagen, marcha del orgullo gay en 2019. Foto María Luisa Severiano

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 23 de diciembre de 2023, p. 8

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a sacerdotes y feligreses a no generar confusión ni desvirtuar el sentido pastoral de lo que está pidiendo el papa Francisco , en la reciente declaración Fiducia Supplicans, emitida por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, respecto a las bendiciones no sacramentales a parejas del mismo sexo o en situación irregular.

En un video, Ramón Castro, secretario general del organismo episcopal, precisó que si bien no se pueden bendecir ritualmente uniones que contradigan la doctrina sobre el matrimonio, sí se pueden ofrecer oraciones no litúrgicas a quienes las soliciten con espíritu de fe y apertura, sin ánimo de legitimar situaciones irregulares .

Dejó en claro también que Dios no deja de bendecir a cada uno de sus hijos , pero advirtió que no bendice ni puede bendecir el pecado. Bendice al hombre pecador a fin de que se deje cambiar por él .

Sobre ello, fray Julián Cruzalta, asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), dijo a La Jornada que el episcopado mexicano quiere decirnos que la Doctrina de la Fe no dijo lo que dijo; ¡cuánto miedo a un texto! .