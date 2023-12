En conferencia de prensa virtual, subrayó: “es la primera vez que me enfrento a esta situación tan maravillosa de empezar el año en el escenario y la gente llegará con ánimo de un gran festejo y de que sea un momento único. Voy a elevar la vara un poco más para que quienes asistan se entreguen de manera incondicional a un show de Silverio y espero que todos estén en calzones conmigo, de ahí para adelante y lograr un brindis majestuoso”.

En mi caso, prosiguió el irreverente personaje, “dejaría atrás toda la pendejez humana, pero no exclusiva de este año, sino que llevamos una larga historia metiendo la pata en grande como raza; hay que reducar los valores que tenemos, como concebimos la vida, lo que realmente vale o no la pena… suena muy ambicioso lo que digo y lo es porque son cambios estructurales fundamentales para el ser humano”.

Por suerte todavía hay gente incauta a la cual puedo agarrar en curva para que se lleven tremendo susto, pero la verdad ya llevamos un rato educando a la población civil con los buenos valores de la gente decente como yo; aunque siempre hay incautos que hay que reformar y llevar por la buena senda. La tarea continúa, esto no se termina nunca, el camino es largo y seguiremos en esto para que la gente aprenda lo necesario y básico en esta vida, que no los timen .

Personaje emblemático de la música electrónica y de la cultura pop, Silverio, enfatizó que el uso de tanga roja es de buena suerte y ésta no sólo tiene que estar el 31 con nosotros, sino, hay que portarla todo el año para que no nos falte la bonanza en todos sentidos, desde el económico, el sexo y el amor; es recomendable que no se la quiten nunca, aunque apeste .

Silverio también comentó que continúa trabajando, “seguir sacando sencillos, incluido el lanzamiento de un álbum y hacer música; además de producir videoclips como Perro, Salón de belleza, Yepa, yepa, yepa, pero la fiesta del 31, la queremos filmar porque creemos que pueden pasar cosas inauditas con el público y las ganas que tienen de festejar sobre el nuevo que viene”.

Además dijo el último día del año estará solito y soldado sobre el escenario como más me gusta, con todos los aborígenes; el otro año montaremos algunas canciones con el apoyo de la percusión y batería, pero ahora invito a la audiencia a que suban conmigo y hagamos de este mundo un lugar peor .

Sostuvo: esta veta sigue dando, las puertas se siguen abriendo y seguimos encontrando formas de despertar a toda la audiencia zombi y a la gente del letargo en que nos han sumido durante años .