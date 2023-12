D

esearía dedicar mi último artículo de 2023 a desearles a todos felices fiestas y próspero año nuevo. Pero sería de una enorme hipocresía hacerlo.

Pienso en la canción de Bob Dylan, Todavía no está oscuro:

“Las sombras están cayendo y he estado aquí todo el día. …Todavía tengo las cicatrices que el sol no sanó. Aún no está oscuro, pero está llegando.”

Luego lamento la enorme pérdida de Cristina Pacheco, quien nos obsequió por más de 50 años las voces, las visiones, los sueños y las pesadillas, de gente de carne y hueso.

Releo la estupenda entrevista de Pablo Ferri a Javier Sicilia ( El País, 12/12/2023) y reflexionó sobre unos personajes mencionados por Primo Levi llamados musselman, a quienes los nazis hacían realizar todas las tareas sucias en los campos de concentración y luego los eliminaban. En uno de sus relatos uno de estos personajes está jugando un partido de futbol al lado de los hornos crematorios. Con dolor Sicilia exclama que en este país, ese partido se sigue jugando: llevamos desde 2006 oyendo, mirando, sintiendo, la destrucción de personas, el secuestro del país. Cada vez con menor capacidad de respuesta .

Una película, Zona de interés de Jonathan Glazer, en una interpretación libérrima de la novela del mismo nombre de Martin Amis, encarna el concepto fundamental de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, por medio de la rutina cotidiana del comandante del campo de concentración de Auschwitz con su esposa e hijos a un lado del lugar donde exterminan seres humanos. Sólo se atisba ese otro lado, ocasionalmente, por los muros de cemento y alambre de púas, y las chimeneas. Pero son los sonidos sutiles los que testifican que, al lado de una cierta normalidad, se encuentra la verdadera horrífica realidad.

No hace falta por ahora embarcarnos en una guerra de cifras, porque de lo que se trata no es de ver en qué sexenio hubo más muertes generadas por el crimen organizado o más personas desaparecidas. El impresionante conjunto de buscadoras, aún si estuvieran silenciosas –qué bueno que no lo están–, es el mayor testimonio de la tragedia que vivimos.