El jefe de la policía local señaló que ha disminuido el número de personas que buscan tramitar amparos para evitar la sanción de 20 a 36 horas de arresto inconmutable, luego de que hace un par de años se realizó una modificación al Reglamento de Tránsito, el cual establece que cuando el auto es llevado a un depósito vehicular no se libera hasta que se cumpla el tiempo de detención ordenado por el juez cívico.

“Si procediera la suspensión y salen, hasta que no cumplan, es decir, regresando a El Torito, no se les va a devolver el vehículo. Eso ha desincentivado de manera natural los amparos y han bajado de manera drástica”, afirmó el funcionario, aunque no dio números.

Por otro lado, señaló que como resultado del dispositivo para evitar la venta y quema de pirotecnia, del 12 de diciembre a la fecha se han asegurado 235 kilogramos de dicho material en mercados e instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Aunado a eso, informó que la SSC tiene desplegados a más de 12 mil policías para vigilar la ciudad durante las festividades navideñas. El operativo incluye supervisar eventos como verbenas, además de zonas comerciales y bancos.

En tanto, la directora general de Gobierno, Adriana Contreras Vera, informó que a partir del 28 de diciembre se iniciarán los trabajos logísticos para instalar el escenario por el concierto que ofrecerá Rubén Blades en el Ángel de la Independencia con el fin de recibir el Año Nuevo.