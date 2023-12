▲ Los afectados dijeron que no les dio tiempo de sacar sus cosas, por lo que harán guardia para evitar que las roben. Foto Pablo Ramos

Elba Mónica Bravo y Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Sábado 23 de diciembre de 2023, p. 24

Unas 30 personas fueron desalojadas de un predio ubicado en Medellín 226, colonia Roma Sur, luego de que personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) aseguró el inmueble por el seguimiento a una carpeta de investigación que data de 2022 por el delito de despojo.

Sin embargo, los afectados reprocharon a las autoridades la violencia con la se ejecutó la acción, al asegurar que las personas que ingresaron patearon puertas, ventanas y gritaban que sólo tenían cinco minutos para salir.

Mariana Islas, de 32 años, relató que antes de las 9 de la mañana decenas de uniformados ingresaron al predio y la mayor parte de los vecinos no tuvo tiempo para llevarse sus pertenencias. Sólo alcancé a sacar algunos documentos, toda mi ropa se quedó adentro, sólo tengo lo que traigo puesto , y agregó que no tendremos una feliz Navidad , luego de que aseguró que no recibieron notificación para salir de la propiedad en la que siguen pagando por servicios como energía eléctrica.

Detalló que se organizarán para realizar guardias afuera del predio y vigilar que no se roben sus cosas, además de que buscarán asesoría legal para promover un amparo.