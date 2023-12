D

esde que terminó la Segunda Guerra Mundial no se había presentado un caso de genocidio, término de origen griego que literalmente significa matar un pueblo , tan planetariamente exhibido en tiempo real por heroicos periodistas palestinos y no palestinos, y a pesar de la censura de los grandes medios de comunicación y los controles estrictos de las redes sociales; tan exhaustivamente comprobado por numerosas organizaciones de derechos humanos; tan unánimemente condenado por millones de personas que con horror son testigos diarios de la masacre indiscriminada y selectiva, de los ataques a hospitales, convoyes, refugios, campos de desplazados, escuelas, casas, templos y a toda la infraestructura urbana y de servicios, que el gobierno sionista de Israel lleva a cabo contra la población palestina en Gaza y en todos los territorios ocupados.

¿Qué hacer? ¿Cómo detener este holocausto? ¿Cómo vivir la propia cotidianidad mientras la cifra de muertos y heridos, incluyendo miles de infantes y mujeres, crece en cada bombardeo, en cada acción punitiva, en cada medida represiva? ¿De qué sirven la Organización de Naciones Unidas y toda su estructura de defensa de los derechos humanos si no pueden detener estos crímenes de guerra contra la humanidad, cometidos por un Estado abiertamente terrorista, con la complicidad de los gobiernos de Estados Unidos, sus aliados europeos y los que en el mundo entero permanecen en un ominoso silencio?