Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 22 de diciembre de 2023, p. 16

Aunque lamentó el incumplimiento de acuerdos de algunos colegas por revelar el contenido de reuniones privadas, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, sostuvo que las diferencias por el nombramiento de directivos del organismo no afectan el desempeño del árbitro electoral.

–¿Ya les perdió la confianza a sus compañeros?

–Por supuesto que no. A ver, este es un punto nada más. Cada quien tenemos la libertad de expresión, lo que no tenemos es libertad de mentiras, eso no nos lo podemos permitir como servidores públicos nunca, ni antes ni ahora ni mañana. Por eso defiendo que hay que respetar lo que se dice al interior de las reuniones. La libertad de mentir no la tolero ni ayer ni hoy ni mañana, porque eso enrarece y se generan las narrativas encontradas, equivocadas, galimatías.

Frente a la prensa y en la sesión extraordinaria del consejo, subrayó que el INE cierra el año con muy buenas cuentas, con un calendario electoral cumplimentándose al pie de la letra, sin un retraso en los últimos informes presentados aquí, con reconocimiento a toda la estructura del INE por la dedicación y empeño puesto en este año de labores .

La crispación de los bloques de consejeros se acrecentó el martes pasado, cuando en la reunión semanal fracasó el intento de alcanzar acuerdos para el nombramiento, al menos, de la Secretaría Ejecutiva a partir de dos propuestas: María Elena Cornejo y Miguel Ángel Patiño. Ninguno alcanzó el consenso para lograr la mayoría calificada en el Consejo General, esto es, ocho de 11 votos posibles.