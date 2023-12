En una charla sostenida con el escritor Paco Ignacio Taibo II en 2014, Cristina Pacheco refirió que se hizo periodista en la calle y afirmó que era un oficio que no abandonaría nunca. Tengo un compromiso con mi trabajo. Dije y decidí que voy a ser periodista toda la vida y hasta el último momento así quiero que sea , afirmó en aquella ocasión.

Lo seguí porque me gusta contar historias, solamente que historias que están enraizadas en la gente. Soy una periodista, necesito del periodismo para vivir y hacer esas caminatas para encontrar a las personas que me devuelven la fe y la esperanza que muchas veces pierdo al escuchar cierto tipo de cosas, no de una persona, sino de varias, que no tienen nada que ver con la realidad y no ofrecen ningún camino seguro para salir adelante.

La guanajuatense marcó un hito en la televisión pública mexicana, primero conduciendo de manera ininterrumpida desde 1978 su programa semanal Aquí nos Tocó Vivir, transmitido por Canal 11, que fue catalogado por la Unesco en 2011 en la Memoria de la Humanidad.

Y desde 1997 y hasta el pasado primero de diciembre estuvo a cargo, asimismo, todos los viernes en esa misma televisora del programa Conversando con Cristina Pacheco, en el cual entrevistó a innumerables personajes de la vida cultural, artística, académica y científica del país.

Intensa actividad literaria

Su versatilidad la llevó también al periodismo radiofónico de 1989 a 2008, primero con una sección en el programa Voz Pública, de Paco Huerta, y luego como titular de las series Aquí y Ahora (XEW), Los Dueños de la Noche (XEQ), Periodismo y Algo Más (Radio Fórmula) y Desde la Capital (Radio Capital).

A la par de su carrera periodística, tuvo una intensa actividad literaria que se tradujo en una vasta bibliografía, con obras como Sopita de fideo, La última noche del tigre, Amores y desamores, Los trabajos perdidos, La chistera maravillosa, El corazón de la noche, El eterno viajero.

En el libro Confrontaciones, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana en 1985, se recoge una amplia conversación que Cristina Pacheco sostuvo aquel año con esa comunidad estudiantil.

Entre otros aspectos, en ella respondió por qué su trabajo hablaba siempre de los marginados y no de otros grupos: Por una razón: porque es el grupo al que pertenezco, porque es el grupo que de alguna manera me dio algo, lo que tengo: escuela, trabajo, comida, el trabajo es muy importante, y finalmente la experiencia necesaria de vida y también de esperanza que yo creo que debe tener todo periodista .

Cristina Pacheco se hizo merecedora de cerca de una centena de reconocimientos a lo largo de su trayectoria.

Entre ellos, el Premio Nacional de Periodismo 1985 por entrevista, en 1986 por mejor programa de servicio a la comunidad, y en 1987 por crónica; en 1988 obtuvo el Premio de la Federación Latinoamericana de Periodistas por labor informativa, en 1992 el Premio Manuel Buendía, en 1996 el Premio Rosario Castellanos, en 2000 el Premio de Periodismo Fernando Benítez y la Medalla al Mérito Ciudadano otorgada por la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. Uno de los más recientes fue el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo, en 2022.