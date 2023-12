Tras sus primeras medidas como presidente de Argentina, Sociedad Anónima, buena parte de la sociedad de aquel país considera que la verdadera intención de Milei y el grupo de hampones que lo rodea es hacer mierda a la nación y a sus habitantes , pero el esperpéntico personaje asegura, con la cara más dura que el concreto, que todo lo hace en favor de la gente , cuando resulta obvio que el objetivo es entregar todo a la de por sí poderosa oligarquía autóctona y al capital trasnacional y el resto que se joda. El pueblo, como siempre, pagará la factura, si se deja. Pero, como bien lo dijo un ciudadano en declaraciones a los noticieros, con toda la experiencia de la población (dictadura, Carlos Menem, Mauricio Macri, etcétera) parece que no escarmentamos .

Esa fue una muestra de la sensibilidad social de Milei y su soberbia, pero no la única. Tras la divulgación del su terrorífico decreto de necesidad y urgencia (que exclusivamente aplica en circunstancias excepcionales , como lo establece la Constitución), diversos sectores de la sociedad argentina –entre ellos algunos que votaron a favor del ahora presidente– se movilizaron para hacer un megacacerolazo en rechazo de esa imposición presidencial, a lo que el mandatario cínicamente respondió que aquellos que salieron a la calle a protestar están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece; hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo; sufren del síndrome de Estocolmo . Y se quedó tan tranquilo, no sin antes amenazar que el citado decretazo sólo es el principio, porque les aviso que viene más y pronto se van a enterar .

La movilización subversiva que refiere ese nefasto personaje no es otra que la marcha del pasado miércoles convocada, en el marco de su derecho constitucional a manifestarse públicamente, por el Polo Obrero en conmemoración de los trágicos acontecimientos del 20 de diciembre de 2001, cuando el régimen de Fernando de la Rúa masacró a 39 argentinos y dejó heridas a más de 100 personas. También, fue una muestra del rechazo al recientemente activado protocolo mileista ( el que corta la calle no cobra el plan social que, por ley, les corresponde) que pretende impedir, y en su caso reprimir y judicializar, las marchas de protesta.

e la sensibilidad social del esperpéntico Javier Milei da puntual cuenta un mensaje publicado en la red social X, al que el mandatario dio like, es decir, no sólo le gustó y avaló, sino que se identificó con su contenido: el saldo es muy positivo para el presidente respecto de la movilización subversiva de hoy; pero siempre se puede mejorar; para la próxima contemplaría la posibilidad de lanzar napalm .

En vía de mientras, se presentó el primer amparo colectivo en contra del decretazo mileísta (Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y la Asociación de Trabajadores del Estado, que exigen se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decretazo), lo que inaugura la esperada catarata de este recurso legal que un sinfín de sectores políticos, económicos y sociales de Argentina utilizarán para frenar la ilegal, ilegítima, antipopular y antidemocrática acción presidencial. De hecho, las centrales obreras dialogan para lograr acciones conjuntas para utilizar todas las herramientas que tenemos, y hay posibilidad de todo . No descartan, junto con otras fuerzas, promover juicio político en contra de Milei, al tiempo que advierten el malestar creciente y el clima político que son muy parecidos a los de 2001 , cuando cayó Fernando de la Rúa. Vamos en la misma dirección .

¿Y el Congreso y los partidos políticos? Papando moscas.

