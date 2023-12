S

i hablé, no fue por resentimiento ni porque quisiera armar un escándalo. Además, no inventé nada ni mentí. Como siempre, hablé con la verdad. Y si a verdades vamos, diré que todos fueron injustos conmigo. Cada año, desde que comenzamos a trabajar juntos, me mintieron empezando por don Luis, a quien lo único que le importa es el negocio. Espérate, el que viene sí te doy el papel de Rey Mago . ¿Y qué pasó?: algún pariente suyo o de su esposa ocupaban el puesto que debía tocarme. Este año fue el colmo: no sólo olvidó sus promesas, sino que le dio el papel a una mujer. Y yo ¿qué? Pues fregado, haciéndola de reno.

La injusticia y la mentira siempre acarrean desastres. Por ejemplo, ahorita no hay Santos Reyes en el pueblo. Los chamacos que deseen guardar un recuerdo bonito de estos días tienen que pedir a sus padres que los lleven hasta la Ciudad de México, al Centro, a la Alameda, para tomarse una foto. Pero el problema no es sólo ése. Aquí, sin Reyes Magos, se acabó la animación. El jardín se ve triste, el atrio de la iglesia está vacío. Los otros años la feria duraba hasta el 6 de enero; ahora no será así, pero no por culpa mía. Yo nada más dije: Tienes la cara manchada , pero no me imaginé que se iba a armar un escándalo. Es bueno aclararlo, por si alguien cree que hablé de puro resentimiento.

De repente, el paisaje nevado voló en pedazos: por allá fueron a dar los copos de algodón, las estrellas de brillantina, las ramitas de pino, las flores de Nochebuena. El trineo perdió las ruedas. Estuvo fea la cosa. Gracias a que se me ocurrió quitarme rápido cuando empezó la bronca, no me dieron un golpe ni me rompieron el disfraz. Por eso, soy el único de los cuatro que no acabó debiéndole un dineral a don Luis. Los otros, aparte de que se quedaron sin chamba, tendrán que pagarle los trajes, las pelucas y el decorado.

Sí, el 2 de enero volaron los pedazos de paisaje invernal. Los chamacos, que siempre están metiéndose en todos los relajos, en cuanto se repusieron del susto que les causó el griterío, cargaron con todo. Ya vi a uno que anda por el rastro jugando con el trineo. Si don Luis me hubiera preguntado por él, yo le habría dicho dónde encontrarlo, quién lo tiene; pero no me dirigió la palabra. Me recibió el disfraz, me pagó hasta el último centavo y punto. Estuvo tan seco que no me atreví a preguntarle si trabajaremos juntos el Día del Niño. De haberlo hecho creo que no me habría respondido. Sentí que estaba disgustado conmigo. Otra de sus injusticias. Si hubo problemas no fue por mi culpa. Yo sólo dije lo que vi: que Melchor tenía manchada la cara.