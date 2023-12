Ángeles Cruz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 22 de diciembre de 2023, p. 28

La política exterior de México se caracteriza por la solución pacífica de los conflictos. No estamos a favor del uso de la fuerza ni de la guerra. Eso es lo más irracional , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al reiterar que en la confrontación entre Israel y Palestina, la posición nacional es de neutralidad.

No podemos ir más allá porque tenemos que ayudar a encontrar una salida , afirmó al tiempo que rechazó la existencia de algún acuerdo vergonzoso con el gobierno de Israel o cualquier otro del mundo que condicione la postura del país.

México tiene ante el gobierno esraelí una solicitud de extradición de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de cometer tortura en el caso de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

La neutralidad de México en torno al conflicto que arrancó hace casi tres meses, es distinta, con matices porque la política no es blanco y negro, no es maniquea , sostuvo durante la conferencia de ayer en Palacio Nacional.