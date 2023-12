Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 22 de diciembre de 2023, p. 27

Washington y Nueva York., La relección de Joe Biden está en apuros y la democracia estadunidense está en jaque ante la amenaza de un retorno de Donald Trump, en vísperas del año electoral.

Las perspectivas de Biden no son buenas incluso frente a un probable contrincante republicano que enfrenta cuatro juicios con un total de 91 cargos criminales y los esfuerzos para que no aparezca en las boletas de algunos estados, pero tal vez más alarmante es el sorprendente apoyo popular a un golpista derechista de parte de algunos votantes que apoyaron al actual presidente en 2020 y ahora están contemplando no hacerlo en 2024.

En Georgia, el estado que determinó el control del Senado en 2020 y fue clave en la derrota de Trump, afroestadunidenses en zonas rurales comentaron a The New York Times que el presidente no ha hecho nada para ayudarlos ante los crecientes precios de alimentos, la falta de empleos bien remunerados ni para resolver sus deudas. Los precios suben, el costo de la comida igual , comentó al rotativo el peluquero Kshaun Williams, en el pueblo de Fort Valley. Aunque tiene la intención de votar otra vez por Biden, dijo que cada vez más de sus clientes están contemplando no participar en esta elección.

La Jornada también encontró el mismo tipo de opiniones en una zona rural del estado de Nueva York este mes, donde los incrementos en rentas de vivienda, empleos que no pagan lo suficiente y la incertidumbre económica están generando opiniones sobre no votar. Aún más alarmante para los demócratas es que algunos sectores inesperados comienzan a expresar simpatía para el ex presidente republicano.

Cuando organizadores liberales impulsaron una campaña de empadronamiento para prisioneros en las cárceles de la región, se sorprendieron cuando una mayoría de reos afroestadunidenses estaban deseosos de usar su nuevo registro para votar por Trump.

Es un voto de protesta , explicó un activista local a La Jornada quien trabajó en las prisiones por más de 20 años. Señaló que las vidas de estos prisioneros no han mejorado, sus familias afuera están batallando y el sistema no funciona para ellos. Y la única persona que está de acuerdo con esa apreciación de que el sistema es corrupto y no funciona es Donald Trump . Además, los internos están abiertos al argumento de Trump y su gente de que la justicia oficial no es imparcial, indicó la fuente que solicitó el anonimato.

Encuestas nacionales de noviembre registraron que hasta un tercio de hombres afroestadunidenses podría apoyar a Trump –eso después de que 90 por ciento de afroestadunidenses dieron su voto a Biden en 2020–.

Por otro lado, hay indicios de que este grupo poblacional está contemplando, si es que deciden votar, no sufragar ni por Biden o Trump, sino a favor de contendientes independientes. Una encuesta de Quinnipiac University emitida esta semana encontró que 20 por ciento de hombres afroestadunidenses tienen la intención de votar por aspirantes independientes, como Jill Stein, del Partido Verde, o el filosofo político de izquierda Cornel West.