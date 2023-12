En un mensaje difundido la noche del miércoles, el EZLN explicó que dichas áreas no serán “ni privadas, ni ejidales, ni comunales, ni federales, ni estatales, ni empresariales, ni nada. Una no propiedad de la tierra. Como quien dice: ‘tierra sin papeles’. Entonces, en ellas, las cuales se van a definir, si preguntan de quién es el terreno, pues se va a responder: ‘de nadie’, es decir ‘del común’”.

Las reglas son sencillas: tiene que ser acuerdo entre los pobladores. No cultivar drogas, no vender la tierra, no permitir la entrada de ninguna empresa o industria. Quedan excluidos los paramilitares. El producto de esa tierra es de quienes la laboren en el tiempo acordado. No hay impuestos ni pago de diezmos. Cada instalación que se construya queda para el siguiente grupo.

Recordó que en el trabajo colectivo la ganancia o beneficio es para la comunidad y se suele usar para fiestas, movilizaciones, adquisición de equipos para salud, capacitación de promotores de educación, así como para los movimientos y manutención de autoridades y comisiones autónomas.

Asimismo, afirmó que lo anterior, muy resumido , es lo que se presentó y se consultó con todos los pueblos zapatistas y resultó que la inmensa mayoría estuvo de acuerdo. Y también que, en algunas regiones zapatistas, esto ya se estaba haciendo desde hace años.