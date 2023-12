Hombres armados interceptaron la camioneta en la que iba con otros tres trabajadores, a quienes dejaron ir. Por liberarlo exigieron millón y medio de pesos, pero ella no tenía esa suma para entregarla de inmediato a los secuestradores, quienes además le ordenaron no avisar a la policía.

Ni me ven ni me escuchan

Señalaron que cuando alguno de sus familiares es víctima de las bandas delincuenciales, casi siempre la FGE no indaga ni da continuidad a los expedientes, y mucho menos da con los responsables.

Ayer, integrantes del colectivo Regresando a Casa colocaron esferas con las fotografías de sus seres queridos ausentes en un corredor de palacio de gobierno para recordar a las autoridades de los tres niveles que a pesar de sus reclamos, sus hijos e hijas no han sido localizados vivos ni muertos.

Madres de desaparecidos en Morelos acusaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), encabezada por Uriel Carmona Gándara, de no investigar el paradero de sus familiares pese a que han presentado denuncias en reiteradas ocasiones; además, no descartaron que haya funcionarios coludidos con miembros del crimen organizado responsables de desapariciones, secuestros y asesinatos en la entidad.

Una semana después acudió ante la FGE para que le ayudaran a buscarlo, pero nunca lo han hecho . Trinidad Nieto sigue acudiendo periódicamente a la fiscalía para preguntar sobre el avance del caso, pero los trabajadores de esa oficina ni me ven ni me escuchan , lamentó la madre de familia.

Hay mucho descuido en el delito de secuestro; en este caso nos han abandonado, y pedimos con el corazón en la mano su apoyo para encontrarlos. Queremos saber dónde están, si están vivos. Nuestra esperanza es que estén vivos , expuso la mamá de Usiel.

En la víspera de Navidad y Año Nuevo, nuestro dolor es más grande. No saben el infierno que vivimos. Ya no hay paz, no hay festividades; estas fechas son muy tristes para nosotros .

Jael Jacobo, hermana de Pablo, joven de 27 años desaparecido el 12 de marzo de 2022 en Zacatepec, señaló que la investigación sobre su caso nunca avanzó en la FGE y mejor presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la República porque en Morelos los delincuentes están coludidos con las autoridades estatales y municipales .

En esa región, declaró Jael, del colectivo Buscadoras del Sur de Morelos, la propia autoridad nos dice que no quieren entrar a indagar porque los han baleado o matado .

Gabriela Villa contó que su hijo Juan Manuel López Villa fue secuestrado el 2 de septiembre de 2011 y desde entonces no sabe de él. La esfera es para recordarlo. Aún tenemos la ilusión de encontrarlo.

Ella también tiene fuertes sospechas de que a su hijo se lo llevaron miembros de bandas criminales porque nadie en la fiscalía estatal le da información sobre su denuncia. Tampoco en la Comisión Estatal de Búsqueda. A la fecha Juan Manuel tendría 42 años.

En tanto, integrantes del Colectivo Solecito Veracruz instalaron en la plaza principal del puerto El árbol del dolor, un pino navideño adornado con fotografías de personas desaparecidas. La instalación la hicieron sin autorización del ayuntamiento, que no respondió a las solicitudes que las familias presentaron con anticipación.

Selene Ortiz, quien busca a su esposo desde 2011, demandó a las autoridades federales y estatales mejorar los procesos de investigación y localización.

Destacó que hay un rezago en la identificación de personas, el procesamiento de restos localizados en fosas clandestinas y la alimentación de bancos de información para lograr el reconocimiento de los cuerpos.