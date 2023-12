Precisa, sin embargo, que ello no significa que el proyecto de la Superliga deba ser necesariamente autorizado , y afirma que se pronuncia de forma general sobre las reglas de la FIFA y la UEFA, y no sobre ese proyecto específico .

Dicha entidad estima que los poderes de esas dos organizaciones no han ido acompañados de criterios que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado , por lo que considera que están abusando de su posición dominante .

Las normas de la Federación Internacional de Futbol (FIFA) y de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) que supeditan a su autorización cualquier proyecto de nueva competición de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los equipos y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales , indicó en un comunicado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.

Ante esta situación, la poderosa Asociación de Clubes Europeos (ECA por sus siglas en inglés) aseguró que el futbol de ese continente está más unido que nunca contra los intentos de algunos individuos de organizar torneos privados y reiteró su apoyo a la UEFA.

Por su parte, el Real Madrid y el Barcelona, los grandes clubes que continúan defendiendo el proyecto de una competición alternativa, recibieron con gran satisfacción la noticia.

El futbol europeo no es ni será nunca más un monopolio , celebró el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Para el Barça, esta decisión abre la vía a una nueva competición de máximo nivel en Europa al manifestarse en contra de la figura del monopolio en el mundo del futbol .

Espero que empiecen su magnifica competición con dos clubes , ironizó a su vez el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

En tanto, Javier Tebas, titular de la Liga de España, dijo que le gustaría que el gobierno de su país fuese mucho más claro respecto a es-te tema. Si no tiene una postura tan clara, esperaremos, tendrán que valorar la sentencia, pero no habrá Superliga ni a corto ni a medio ni largo plazo, jurídicamente no se-rá posible .

La UEFA minimizó el alcan-ce de la sentencia, al subrayar que se refiere a un aspecto técnico que ya había reconocido y corregido en junio de 2022 con nuevas reglas.

Clubes como Atlético de Madrid o Manchester United, que formaban parte de los 12 equipos favorables al proyecto inicial, apoyaron en esta ocasión a la UEFA frente al torneo disidente.