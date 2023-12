Héctor Briseño

Jueves 21 de diciembre de 2023, p. 4

Acapulco, Gro., Habitantes de diferentes colonias de Acapulco protestaron la mañana de ayer, frente a la Base Naval de Icacos, porque a pesar de que fueron censados debido a que sus casas resultaron dañadas por el paso del huracán Otis, no aparecen en las listas de la Secretaría del Bienestar y por tanto no pueden recibir ningún tipo de apoyo.

Los inconformes bloquearon la avenida Costera Miguel Alemán de las 7:25 a las 9 horas, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa mañanera en la base naval.

Jorge Pérez, residente de la colonia 5 de mayo, explicó que él y sus vecinos fueron censados, pero en el sistema no aparecen sus nombres; venimos sólo un grupo en representación, pero somos más de 100 casas afectadas , dijo.

Soledad Guerrero, quien perdió el techo de su vivienda, refirió que como no está su nombre en la plataforma de Bienestar no ha recibido ninguna ayuda. Detalló que cuenta con el cintillo que comprueba que se registró, pero no ha obtenido los recursos que distribuye el gobierno federal porque no figura en la lista.