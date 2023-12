Miguel Ángel Osorio Chong, senador sin partido, demandó que no se politice este tema. Soy el primer convencido de que esto no debe ser político, debemos de despolitizar esta comisión, no es ir a Acapulco y entonces empezar a hacer discursos, de verdad yo quiero que le vaya bien a Guerrero y no quiero que nos pasemos en discursos o en enfrentamientos, sino más bien en cómo ayudarlos, cómo sí podemos hacer que las cosas caminen, porque quienes hemos visitado ya Acapulco desde nuestro punto de vista hay mucho atraso .

Manuel Añorve, coordinador del PRI, señaló que es importante tener reuniones respetuosas, de trabajo, análisis y evaluación de los avances en términos muy puntuales con la gobernadora y el presidente municipal, pero también con los secretarios de Estado, entre ellos el de Salud, para que informe sobre lo que está pasando con el tema del dengue y otras enfermedades.