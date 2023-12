Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 21 de diciembre de 2023, p. 3

Acapulco, Gro., Desde que golpeó el huracán Otis a Acapulco, el gobierno federal ha invertido 20 mil millones de pesos y se tiene comprometido una cantidad similar para la concluir la reconstrucción, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Auguró que la rehabilitación de viviendas concluirá en marzo. Quiero decir: en marzo estarán mejor las casas de la mayoría de la gente de Acapulco que como estaban antes del huracán .

En su conferencia, que ofreció desde este puerto, señaló que se está cumpliendo con todos los compromisos y se avanza en la recuperación del puerto, augurando que para Navidad va a estar mejor, cuando les digo que el 24 va a ser mejor es porque ayer, que sobrevolé en la noche Acapulco, ya hay en muchas casas los foquitos de Navidad y me dio mucho gusto eso, el regreso a la normalidad .

El mandatario se refirió al incumplimiento de la propuesta de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de aportar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción de Acapulco. Nosotros ya teníamos el plan, es nuestra responsabilidad resolver la demanda de la gente y no podemos estar esperando que se decidan si nos van a dar o no nos van a dar el apoyo, o si le van a dar el apoyo o no a los damnificados de Acapulco, son 15 mil millones .

–¿Los llama a recapacitar?

–Sí, sí, como no, es de sabios cambiar de opinión. Además, es en beneficio de la población afectada, es en beneficio de Acapulco. Pero, además, es consolidar una institución, no deteriorarla, porque si hacen eso no sólo quedan mal ellos. ¿Cómo queda el Poder Judicial? ¿Cómo queda la Suprema Corte?

Durante la presentación del avance en la rehabilitación de la región, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, reportó la entrega de los primeros apoyos para la limpieza de vivienda: de 274 mil 501 viviendas censadas se concretaron 265 mil 56, es decir, 96.6 por ciento; en el renglón de la reconstrucción, de 322 mil 129 viviendas y locales censados, se entregaron a 309 mil 262 (96 por ciento) en la primera aportación para volver a levantar viviendas, con montos entre 17 mil y 35 mil en la primera fase y otra similar en la segunda.

Reconoció que el censo tiene inconsistencias, pues se detectó que alguna persona se registró hasta seis veces, pero existen los mecanismos para evitar que se asigne más de una aportación a una familia damnificada. En otros casos, aun cuando se efectuaron todos los trámites, no ha salido el pago para algunas familias, por lo que en enero se realizará la revisión de los casos.

Este miércoles comenzó la segunda etapa para lo cual se requirió a los beneficiarios una fotografía del avance de las obras; una carta compromiso de ejercer los recursos en la rehabilitación y un plan de trabajo simple.