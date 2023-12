T

res años después de haber publicado el álbum Ephemeral Certanties, y ocho años después de haberse ido a vivir y a sonar en Chicago, Javier Red nos presenta uno de los discos más interesantes e iconoclastas de que tengamos memoria: Life & Umbrella. En él, Javier repta y vuela a un mismo tiempo en densas profundidades y en luminosos espacios.

Uno de los más atractivos y sorprendentes dones del maestro, es poder construir todo un entramado de líneas y plataformas que a cada compás te enfrentan a complicados alegatos, a estructuras de incontables e intrincadas aristas, pero que nunca, en ningún momento, dejan de aparecer como amables pinceladas para el ser y el ánima. Una música honesta y reveladora, que uno agradece apenas siempre. Platicamos un poco con Javier.

–Grabaste este nuevo disco con los mismos músicos del primero. Eso es algo difícil.

–Es complicado ¿verdad? No fue necesariamente con medios monetarios, porque estamos hablando de jazz; pero me gusta porque ellos están motivados, están contentos con la música en sí.

–Y no sólo porque estemos hablando de jazz, sino porque el jazz que propones es un tanto iconoclasta, algo parecido al frente de la vanguardia, donde sólo un reducido clan se lanza a trabajar. ¿O cómo ves?

–Bueno, en mi carrera musical siempre he estado buscando qué significa hacer música… a mí me encanta tocar canciones tradicionales de jazz, o estándares de jazz como dicen algunos –no me gusta ese término, parece que estamos hablando de coches–; me gusta tocarlos y ponerles mi sello, pero cuando uno se pone a componer sus cosas, me pregunto desde dónde me gusta ir a buscar y explorar y encontrar cosas. Tanto de la música en sí, material sonoro, material compositivo, nuevas ideas, como también la temática de la cual uno quiere comunicar algo.

–Antes de otra temática, háblanos específicamente de la música. Cuando aún estabas en México con el grupo Ethos o con Piano and Drums Project, tus propuestas iban en las rutas de la vanguardia; pero siento que en este disco Life & Umbrella das un salto más allá. Es decir… independientemente de que el swing casi haya desaparecido de tu discurso, por momentos los ritmos son muy complicados, y aparecen entonces tres voces simultáneas, tres discursos, y cada uno en su propio compás. Algo muy espeso para el oído común. ¿Qué opinas?