¿Qué incluye (sólo anunció 30 de 300 modificaciones legales), además de lo previamente descrito? (no hay un solo cambio que beneficie a la población, ni a los trabajadores en concreto): desindustrialización; desregulación total; privatización masiva de las empresas del Estado ( todas se convierten en sociedades anónimas para su posterior privatización ); se deroga la ley de alquileres (liberación de rentas); el Estado no se meterá en abasto y precios de alimentos; liberación total de las exportaciones ( queda prohibido prohibirlas ); política de cielos abiertos en aeronáutica; libera a las farmacéuticas en abasto y precios; reforma laboral y modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino (ninguna acción concreta para mejorar los salarios); fuera el régimen aduanero; deroga leyes a fin de que ingrese al país, de forma prácticamente exclusiva la empresa Starlink (del magnate Elon Musk) para dar servicio de Internet, y muchísimo más.

Al anunciar su decretazo de emergencia (vigente hasta el 31 de diciembre de 2025), el mandatario argentino justificó todo repitiendo sus discursos de campaña y de toma de posesión, e hizo énfasis: es un día histórico tras décadas de fracasos , no sin antes advertir que esto sólo es el primer paso para terminar con el modelo de la decadencia . En breve , dijo, enviará al Congreso otro paquete de leyes para que diputados y senadores se pronuncien y elijan ser parte del cambio . Cerró el discurso con que la fuerzas del cielo nos acompañen .

Por si ello fuera poco y a estas alturas alguien aún dudara de qué se trata, ayer –día 10 de su mandato– el esperpéntico personaje soltó un terrorífico decreto de necesidad y urgencia (no consultado y menos consensuado con ninguna fuerza política) de dimensiones devastadoras, que incluye, entre las 300 leyes que deroga, desregulación económica, ajuste en el gasto del Estado, retiro de subsidios, modificaciones al régimen laboral, más impuestos, liberación absoluta de precios, de tierras nacionales (para concentrar la propiedad aún más) y de exportaciones, y mucho más. Todo orientado, desde luego, a fortalecer el de por sí enorme poder de la oligarquía autóctona y trasnacional, y de inmediato pasar la factura a los argentinos de a pie. Todo apunta a que Milei provoca el estallido social.

omo pocos mandatarios en la historia, en tan sólo 10 días de ejercicio presidencial Javier Milei ha logrado el repudio de los argentinos por destrozar el de por sí golpeado nivel de bienestar, desbocar la inflación, devaluar más de 118 por ciento el tipo de cambio, arrasar los salarios, rescatar deuda privada para hacerla pública, imponer un protocolo que reprime y judicializa la protesta social ( se ha abusado de ella; la vamos a desarmar , dice la tenebrosa ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con aires de régimen dictatorial), violar sistemáticamente los derechos constitucionales, condicionar ilegalmente el apoyo económico del Estado a los sectores más vulnerables y, en fin, imponer su máxima: que el pueblo se rasque como pueda, y si no puede, es su problema .

Tras el decretazo, de inmediato comenzaron los cacerolazos en Buenos aires, pero si lo anterior no terminó de cimbrar a los argentinos, Milei puso la cereza: privatización de los clubes de futbol, que se convertirán en sociedades anónimas (esto llega con el indeleble sello de Mauricio Macri, quien fallidamente ya lo intentó en Boca Juniors).

En los hechos, Milei procede como otros tenebrosos personajes de la historia argentina, como la dictadura, José Martínez de Hoz, Carlos Menem y Domingo Cavallo, este último papá del corralito que el 20 de diciembre, pero de 2001, generó el estallido social que fulminó al régimen del entonces presidente Fernando de la Rúa, quien simplemente huyó en helicóptero. ¿Se repite la historia?

