a economía mexicana apunta a un cierre de año fuerte y firme, con un avance a tasa anual durante noviembre de 4.2 por ciento frente al mismo periodo de 2022. Es su incremento número 33 consecutivo y el mayor en los últimos 11 meses, según el Inegi. Las cifras de los economistas generalmente son desdeñadas porque no se reflejan en el presupuesto de las familias. ¿De qué sirve que crezca el PIB si no les toca nada? Esta vez sí está repartiéndose el tamal de chipilín: los salarios mínimos subirán 20 por ciento a partir de enero y el apoyo a los adultos mayores llegará a 6 mil pesos cada bimestre.

Santaclós en acción

Esta Nochebuena Santaclós andará muy ocupado repartiendo regalos a los morenistas. ¿Enviaron con tiempo su cartita de deseos? ¿Se portaron bien o han andado en infidelidades (políticas)? Anuncia Morena que esta semana se publicará el primer bloque de candidatos a las primeras fórmulas del Senado por el principio de mayoría relativa ( pluris), mientras un segundo bloque será publicado en la primera semana de enero. En el caso de los diputados federales, el próximo 27 de diciembre se harán públicos los resultados de las encuestas de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tabasco. El 4 de enero se publicarán los de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. En tanto, el próximo 15 de enero se conocerán los premios de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, la codiciada Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Finalmente, el 31 de enero Santaclós llegará al estado de México y a Nuevo León. Estén atentos.

