Colectivo de Amigos por la Libertad de Orión Hernández Radoux. Juan Trujillo

Denuncia cobros indebidos de la CFE

Como muchos ciudadanos padecí las inclemencias de la pandemia, mismas que me obligaron a cerrar mi cafetería en Iztapalapa durante 15 meses, que es mi único ingreso para mantener a mi familia y con una salud deteriorada, logré como muchos llegar al término de esta pesadilla, pensé que por fin podría iniciar mis actividades.

La realidad siempre pega fuerte, hoy con deudas, con mala salud y sin recursos, enfrento una cruda situación; se presentó en mi local personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con orden de corte del servicio de energía por violaciones al medidor seguros rotos , les comprobé que dicho medidor no correspondía a mi negocio, después me indicaron que tenía una línea directa y estaba multado con 48 mil pesos, presenté mis declaraciones fiscales que estaban en ceros por no haber trabajado en 15 meses y no hubo consumos de energía, que era lo que ellos estimaban debía, además de demostrarles que no tenía alteración en la conexión y tampoco una línea directa, luego me reconectaron la luz pero sólo pasaron unos días para que me cortaran el servicio, señalando que ahora solamente tenía que pagar 8 mil pesos por el reajuste.

Entre corte y corte del servicio, sigo perdiendo mercancía y materia prima, además de la poca clientela que estoy logrando recuperar.

Me he presentado en las oficinas de Eje 5 Sur, también en las de la Central de Abastos y nadie me da solución a esta problemática que está acabando con mi salud y economía, la cual no es mi responsabilidad, deseo encontrar un poco de humanidad y respuesta digna, para dirigirme a la autoridad correspondiente que me de solución. CFE Notificación 2881/2023, sucursal Eje 5 Sur. Queja ante Profeco No. PFC.ODF.B.3/004570-2023

Jorge Muñoz Varela

Pide solidaridad con Nabor Garrido

A Nabor Garrido, uno de los fundadores de La Jornada, los médicos le descubrieron un tumor canceroso en el riñón derecho, el cual le ha causado una seria complicación pulmonar que le dificulta la respiración y le impide trabajar. Requiere hospitalización urgente, pero no cuenta con recursos económicos. Quienes deseen solidarizarse con él pueden hacer sus donaciones en el sitio https://donadora.org/cancer-riñon-nabor. Gracias.

Humberto Musacchio