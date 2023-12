La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) no cuenta con recursos para pagar aguinaldos a sus trabajadores y docentes porque indebidamente no guarda del presupuesto que recibe ; además, la ratificación de Robespierre Lizárraga Otero como encargado del despacho de rectoría, de forma arbitraria, complicó la trasferencia del préstamo del gobierno federal a la UAS , señaló el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Pero parece que no lo hizo la UAS, porque no tiene para pagar, y eso se llama desviar recursos; además, es considerado un delito penal y no pueden decirle a la comunidad universitaria que no pagan porque no tienen dinero y lo destinan a otros rubros , asentó.

Robespierre Lizárraga, en tanto, dio a conocer que solicitó al gobierno federal 600 millones de pesos para cubrir el aguinaldo de por lo menos 10 mil trabajadores administrativos y académicos.

Una situación similar padecen trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), a quienes tampoco les han cubierto las prestaciones de fin de año.

La institución informó que ha pedido recursos a las autoridades federales y estatales y hasta ahora ha cumplido con el convenio de apoyo financiero 2023 y el convenio extraordinario firmado en 2022 con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y la Federación.