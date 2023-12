De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 21 de diciembre de 2023, p. 23

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, renunció ayer a sus aspiraciones de contender por la gubernatura de Veracruz, en favor del diputado priísta José Francisco Yunes, a quien prometió acompañar en el proceso de selección de candidato y en la campaña, sin restricciones de tiempo ni condiciones.

Tras conocerse la determinación del panista, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, reconoció el compromiso y la generosidad del legislador, quien es un gran veracruzano que pone por delante el bien de su tierra al cerrar filas en torno al proyecto de Pepe Yunes. Sin duda, su experiencia será un aporte fundamental para la construcción del mejor Veracruz de todos los tiempos. ¡Unidos vamos por la victoria! , señaló.

En un video que publicó en sus redes sociales, Rementería explicó que después de un proceso de reflexión decidió abandonar sus aspiraciones para que la dirigencia estatal del PAN se decida a ir en coalición con otros partidos y la sociedad civil, y no espere hasta febrero, como había planteado, a pesar de que Morena ya designó su candidata a la gubernatura.