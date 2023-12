Advirtieron que no levantarán el cerco hasta que les paguen sus predios a 731 pesos por metro cuadrado, toda vez que en las últimas reuniones con autoridades de la SICT y del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) les han dicho que una vez que se publique el decreto de expropiación les darán alrededor de 80 pesos por metro cuadrado.

Un centenar de campesinos de los municipios de Tlaquiltenango, Ayala, Temoac, Tlaltizapán y Jonacatepec, congregados en el Movimiento Siglo XXI, señalaron que el gobierno federal no los ha indemnizado, a pesar de varias reuniones para destrabar el conflicto.

En rueda de prensa, afirmaron que los gobiernos federal y estatal pretenden fincarles responsabilidades por secuestro de vías de comunicación y rechazar el pago de sus predios.

Los ejidatarios mostraron el convenio firmado en 2005 correspondiente a un terreno localizado en los kilómetros 16 y 17 de la autopista. En el documento se manifiesta que mientras no hubiera regularización no podría haber decreto de expropiación; a la fecha no hay decreto y los campesinos se ostentan como únicos dueños, porque así lo asentaron en el documento, expusieron.

El valor comercial de la tierra en esta zona, según los pobladores, es de mil pesos el metro cuadrado; además, de acuerdo con una actualización, el costo real sería de 731. 89 pesos por metro, y si no hay pago, no liberarán la vía, advirtieron.

También denunciaron que han recibido amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado para que quitan el cierre.

La autopista Siglo XXI comenzó a construirse en 2007 y la inauguró Enrique Peña Nieto en noviembre de 2018. La vía de casi 62 kilómetros costó 2 mil 884 millones de pesos y conecta Morelos, Guerrero y Puebla con las regiones centro, Golfo y Pacífico.