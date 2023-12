Aunque nunca fue una serie grosera y siempre tuvo un humor fino o, como lo define Grammer, elevado , el actor y productor admite que la forma de hacer reír ha cambiado en estos 20 años y hay que tener más prudencia, ser más precavido, considerando la sensibilidad actual, que es más alta. Hay ese problema. Sin embargo, nuestro estilo de humor siempre fue elevado, así que eso no nos ha afectado , sostuvo.

"Entonces hubo gente que comenzó a hablar de ella y pensé que Frasier tenía más de una historia que contar. Tiene mucho potencial narrativo y eso fue lo que me animó a volver. Pero, en general, desde el primer instante en que decidimos hacerlo, sabíamos que iba a ser una serie sobre Frasier y Freddy, acerca de cómo dos hombres adultos distanciados vuelven a reunirse”, explicó el actor estadunidense.

Grammer visitó España para promover la serie con la que ha retomado el papel que lo convirtió en estrella global y le reportó múltiples premios, entre ellos cuatro Emmys como mejor actor de comedia. Volver fue muy fácil. Este personaje forma parte de mi memoria muscular. Frasier vive dentro de mí, siempre lo ha hecho, así que fue como ponerme una vieja chaqueta , afirmó en una entrevista concedida a Europa Press en la que asegura que, aunque en un principio estaba contento de dejar ir al personaje definitivamente, los exitosos regresos de otras series de la época, como Roseanne y Will & Grace, fueron un factor decisivo que lo hizo cambiar de opinión.

Única, en su forma de hacer reír

En su reflexión sobre el estado actual de la comedia, y de la industria en general, Grammer cree que todavía hay hambre de series como Fraiser, de ficciones que quieran ir más lejos en términos de su valor, y nosotros mantenemos nuestro listón ahí, en un objetivo elevado y eso ahora es algo más valioso que nunca , señaló.

En este sentido, el actor asegura que fue una serie única en su forma de entender y ejecutar el humor, en el noble arte de hacer reír. Cheers también lo fue, pese a que era más distendida... una comedia de amigos un bar. Pero Frasier siempre conectó con el público y fue elevada. Creo que tal vez la gente no lo sepa, pero probablemente se necesita ese tipo de humor ahora más que nunca. Es muy oportuno , aseguró.

Todo un alegato a favor de la sitcom y su fórmula clásica y tradicional que puede resultar chocante o ir contracorriente en la era del streaming y la saturación de contenidos. Oh, la industria, la arena. Bueno, hay más lugares que nunca para encontrar entretenimiento. ¿Es bueno? No lo sé , se limitó a contestar con una irónica sonrisa al ser interrogado por la calidad de las series actuales. Más no es necesariamente mejor. Creo que el mundo experimenta el hecho de que tal vez haya demasiado contenido , añadió.

Hay muchas cosas que me gustan y otras que no. Creo que la comedia ha sufrido en su evolución en América... e incluso en todo el mundo una transición hacia ser más insulsa, más obsesionada consigo misma , resaltó Grammer. Añadió que, posiblemente, la gran oferta de contenidos y medios por los que acceder a ellos están minando lo que define como experiencia de comunidad .