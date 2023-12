No obstante, diversos medios españoles publicaron que dicha información era falsa y que los jugadores no se habían quejado por el extenso traslado a Texas.

Primero felicitar al América, tenemos antiguos compañeros del Barcelona como Jonathan dos Santos , señaló el timonel, quien además reconoció que su equipo no tuvo un buen desempeño en el enfrentamiento de este miércoles, en el cual fueron abucheados.

No me gustan (las protestas), pero entiendo a la gente. No nos puede faltar alma. La primera parte ha sido inaceptable. Carecimos de agresividad y concentración. O corremos como animales o no nos llega. O nos dejamos la piel y la vida o no ganaremos nada. Hay que espabilar. Si no llega el futbol hay que llegar por alma , mencionó.

A pesar del triunfo, los catalanes no tuvieron un encuentro fácil, pues el Almería, con tan sólo cinco puntos tras 18 jornadas, les remontó dos veces el partido.

El Barça comenzó dominando; sin embargo, logró adelantarse hasta el minuto 33 por medio de Ra-phinha. Otro brasileño, Leo Baptistao, igualó antes del descanso (41).

En la segunda parte, los azulgranas no bajaron el ritmo. Sergi Roberto, con un gran remate de cabeza tras un saque de esquina, fue el encargado de devolverles la ventaja, aunque Édgar González empató (2-2) con un gol (71) en el que el portero del Barcelona, Iñaki Peña, estuvo poco afortunado en la salida.

La intranquilidad se apoderó del público hasta que el capitán fir-mó el 3-2 definitivo (83); no obstante, el Almería tuvo una última oportunidad al final del partido que no entró por una buena parada de Peña.