a Compañía Nacional de Teatro (CNT) estrenará en marzo de 2024 la puesta en escena de la obra Hotel Nirvana, escrita por Juan Villoro, en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart). Una historia que hace referencia al famoso sicólogo estadunidense Timothy Leary (1929-1996), pionero en explorar los beneficios terapéuticos y espirituales del uso del LSD, la mescalina y la silocibina, estudios que realizó en los años 60 en la Universidad de Harvard, así como en los retiros en un hotel en Zihuatanejo, cuando México se convirtió en la sede mundial de la expansión de la conciencia .

Con dirección de Antonio Castro, Hotel Nirvana relata las experiencias y vicisitudes personales, familiares e íntimas de 11 personajes, reunidos en dicho hotel, donde experimentan con Logos , que en la ficción es una nueva droga que altera el habla y la escucha, que da otra lógica al lenguaje y permite nuevas formas de la elocuencia .

Allen es un homosexual que está enamorado de Tom (Timothy Leary), a quien sigue desde hace muchos años. Wichita es un “ cowboy místico” de ascendencia cherokee, cuyo hedonismo lo lleva a la adicción. Doris, una heredera de una fortuna multimillonaria, Harumi (cuyo nombre verdadero es Karen) estuvo enamorada de Tom, se salvó de milagro de una sobredosis y se convirtió en una prostituta virtual , que atiende a sus clientes sin que la toquen mientras éstos alucinan, Carmina es filósofa y académica; Fátima, ex monja alcohólica; Nick, ex militar y ex agente de la CIA; Carlos, antropólogo especializado en pueblos originarios; Julián, lanchero nativo de Zihuatanejo, y Dionisio, funcionario del gobierno mexicano, personajes que conviven y que transitan por una serie de emociones que en escena son verbalizadas.

El texto de Villoro, cargado de ironías y sentido del humor, evoca aquel momento en que se presentó la posibilidad de que México se convirtiera en un paraíso de las drogas reguladas, una especie de Suiza sicodélica .