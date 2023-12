El pronunciamiento vaticano fue sorpresivo. Tan sólo en marzo de 2021, la Congregación para la Doctrina de la Fe condenó la bendición de las parejas homosexuales, en clara alusión a las resoluciones del sínodo alemán. El dicasterio romano determinó en un documento titulado Responsum ad dubium (Respuesta a una duda), que los clérigos católicos no pueden bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, porque Dios no puede bendecir el pecado .

El documento publicado el pasado lunes, titulado Confianza suplicante , señala que los sacerdotes no deben impedir o prohibir la cercanía de la Iglesia a las personas en cualquier situación en que puedan buscar la ayuda de Dios a través de una simple bendición. Sostiene que no supone una legitimación del amor entre personas del mismo sexo. Por ello, el cardenal también argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sentenció que la nueva directriz no debe confundirse con el sacramento del matrimonio, sino que es un signo que tiene el propósito de establecer que Dios acoge a todos sin distinción. Su posicionamiento es tajante: No pretendemos legitimar nada sino sólo abrir la vida a Dios, pedir su ayuda para vivir mejor, y también invocar al Espíritu Santo para que se puedan vivir con mayor fidelidad los valores del Evangelio .

El Syllabus de Pío IX, en 1864, el Papa condenaba las nociones de libertad de conciencia, libertad de expresión y democracia. Tuvieron que pasar más de 100 años para que el Concilio Vaticano II, los reconociera y los resignificara. El documento avalado por Francisco es un paso importante en el ministerio de la Iglesia hacia las personas LGBTQ. Se despliega una gran oportunidad para abrir grandes debates de la relación entre sexualidad y espiritualidad en el ámbito católico, plagado de desasosiegos y sentimientos pecaminosos. Temas inhibidos y prohibidos por el tradicionalismo católico.