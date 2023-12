L

os estrategas de la Casa Blanca y del Pentágono no previeron los dañinos efectos que tendría la coincidencia de dos conflictos armados. Sobre todo porque, en ellos, están empeñados amplísimos recursos y cobertura política de su incumbencia o práctica política. Las inesperadas, derivadas de la ya prolongada guerra en el este de Ucrania, y la salvaje demolición de la franja de Gaza –con su consecuencia en vidas civiles– han creado costos difícilmente pagables. Las masivas protestas, el inmenso deterioro social y los efectos de imagen exigen inmediata y atenta revisión crítica para los tomadores de decisiones. En ambas trifulcas guerreras, las causas se enrarecen hasta lo inesperado, afectando a los responsables como a muchos otros participantes en tales catástrofes.

El diagnóstico de la guerra en Ucrania no es para nada positivo para los países europeos y menos para los estadunidenses. En este último país habría que añadirle la confluencia con el periodo electoral en curso. Circunstancia que está resultando cruel veneno para las posibilidades de relección del presidente Joe Biden. Cada día que pasa se le complican sus apreciadas expectativas de continuidad en el mando actual. Crecientes grupos de la sociedad organizada, así como varios y efectivos opositores políticos, lo tienen cercado. Estos últimos han encontrado verdaderas palancas de ley que paralizaron las millonarias ayudas para una Ucrania desesperada. Los republicanos, por su parte, tienen, al menos por ahora, ventajas electorales sobre los demócratas. En particular debido al envejecido adalid que los encabeza en la lucha actual. Además, su joven vicepresidenta no ha logrado situarse como una sustituta capaz de inclinar la balanza a favor de las múltiples ambiciones de sus colegas partidarios.

Los juicios emprendidos para mermar a Donald Trump, como resiliente retador, no le han mermado fuerza. Por el contario, parecen reforzar la determinación de su numerosa grey de votantes. Y, por si fuera poca cosa, a la ya de por sí endeble posición de Biden, se le suma un inesperado dañino frente. El Congreso de su nación le abrió una investigación para determinar si hay alguna culpa en el sospechado enriquecimiento familiar. Se empatan entonces las tribulaciones judiciales de ambos contendientes. Se tendrá así una corrosiva situación, donde los dos aspirantes presidenciales quedarán sujetos a sendos juicios e ­investigación.