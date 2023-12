En tanto, Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera, Martín Faz y Arturo Castillo pugnan porque las carteras operen con titulares y no con responsables provisionales.

Pero el sábado este segundo bloque logró aprobar un mecanismo que le impone a Taddei 30 días para someter ante el consejo los nombramientos, pero si las propuestas son rechazadas no podrían quedarse los actuales encargados de despacho.

En el caso de la Secretaría Ejecutiva, no se podría quedar acéfala –pues en medio de una veintena de responsabilidades, la persona que ocupa esta posición es la que firma las credenciales para votar, por ejemplo– y habría que tomar a alguien, de la cúpula de mando, prácticamente de emergencia.

La consejera presidenta puntualizó: Me parece que sí es una circunstancia en la que estaríamos en un callejón sin salida, en caso de que así se diera, lo cual no es bueno para ninguna institución. Lo que buscamos es no paralizar absolutamente nada y no maniatar. Estas atribuciones de nombrar encargadurías existen en muchas partes .

Por lo pronto, lo único que se acordó en la mesa es no subir el punto a la sesión extraordinaria de mañana.

Y mientras los opositores le cuentan los días para que mande todos los nombramientos, el PRI impugnó el mecanismo aprobado el fin de semana; la apelación fue asignada a la magistrada Mónica Soto.

Taddei ha presentado a la mesa de consejeros, en diferentes momentos, al menos seis personas para ocupar la Secretaría Ejecutiva.

La última tanda incluye a Miguel Ángel Patiño, actual titular de la dirección de organización electoral, y quien ya fue encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, así como a la actual responsable provisional de la misma, María Elena Cornejo, de origen directora de capacitación.